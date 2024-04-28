Титов дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о поединке 26-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«По силам динамовцам провести уверенный матч против такого «Зенита». Не верю, что петербуржцы в один момент смогут перенастроиться. Поставлю на 1X при тотале меньше 3,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Центральный матч 26-го тура чемпионата России состоится сегодня, 28 апреля, начало запланировано в 19:15 по московскому времени. В преддверии поединка «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «Зенит» является лидером Премьер-лиги.