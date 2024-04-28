Петржела: «Дзюба - игрок для скамейки запасных, его время ушло»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о 35-летнем центрфорварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Сейчас понятно, что Дзюба - игрок для скамейки запасных. В хороших командах Артём не будет играть в стартовом составе. Его время ушло», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Срок действующего контракта Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании нападающий провел 25 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. В ближайшем поединке Премьер-лиги «Локомотив» на выезде встретится со «Спартаком».