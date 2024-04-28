Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «Динамо» занимает третье место в Российской премьер-лиге.

«Тройка, она и есть тройка. Для «Динамо» по пятибальной системе. Как осетрина второй свежести», - сказал Воробьёв.

После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 балла и отстает от лидирующего «Зенита» на три очка. В рамках 26-го тура Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на своем поле встретятся с командой Сергея Семака. Матч состоится сегодня, 28 апреля.