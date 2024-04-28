Деменко: «Зениту» принципиально обыграть «Динамо» после поражения»

Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«Зениту» принципиально обыграть «Динамо» после поражения. «Зенит» понимает, что в случае неудачи обострится гонка, так как «Динамо» приблизится в район трёх очков. Футболисты понимают всю ответственность», - передает слова Деменко «Чемпионат».

Матч «Динамо» и «Зенита» состоится сегодня, 28 апреля, начало встречи запланировано в 19:15 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» являются лидерами.