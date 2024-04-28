Деменко ждёт результативный футбол в матче «Спартак» - «Локомотив»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о поединке между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» пытается играть в свой футбол, но не хватает реализации моментов. Футбол непредсказуем, но я думаю, что в предстоящем матче увидим забитые мячи со стороны обеих команд», - передает слова Деменко «Чемпионат».

Столичное дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. В преддверии этого матча «Спартак» занимает шестое место в таблице, а «Локомотив» находится на четвертой строчке.