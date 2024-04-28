Нападающая Франциска Ордега в 2021 году перешла в московский ЦСКА, в составе которого трижды стала вице-чемпионкой России. Ордега регулярно огорчает соперников «красно-синих», выходя на поле в составе «армейцев». Франциска любезно согласилась пообщаться с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру». С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

– Как проходит твоя адаптация в России?

- Мне нравится путешествовать по всему миру, знакомиться с новыми людьми и брать у них что-то новое. Во многом из-за этого я играю в футбол. Не могу долго жить на одном месте. Я была на пяти континентах и многое видела. Мне просто адаптироваться в России, я не испытываю особых проблем здесь. Конечно, основная проблема - это погода. Мне тяжело играть в снег и переносить низкие температуры, но это тоже часть моей работы. Я счастлива, что могу заниматься любимым делом.

- Нет сомнения в том, что ты любишь путешествовать. Ты играла в Испании, Австралии, Швеции, США и Китае. Где тебе больше всего понравилось?

- С точки зрения футбола мне больше всего понравилось в США. Там очень соревновательная и плотная лига. В плане условий для жизни мне очень понравилась Австралия. Мы тренировались всего два-три раза в неделю, матчи проходили раз в неделю. Всё остальное время я лежала на пляже и ела морскую еду. Для меня это был отпуск (смеется). Люди в Австралии просто замечательные, погода тоже. Сама страна достаточно ухоженная. В США же я чувствовала себя как дома.

- Так, плюсы этих стран во многом крутятся вокруг языка. Как у тебя с русским?

- У вас невероятно сложный язык. Два самых сложных языка, с которыми я сталкивалась, - это русский и китайский. Шведский и испанский поддаются изучению, а русский - нет. Некоторые мои одноклубницы знают английский, но в целом в Москве им владеют не очень. Чтобы меня поняли, я пользуюсь переводчиком. Я понимаю лишь некоторые русские слова.

- Что ты знала о России до переезда сюда?

- Честно говоря, не очень много. Я была здесь ещё до полноценного переезда, но даже тогда ничего экстраординарного не зафиксировала. Больше всего меня удивил язык. Я не привыкла к тому, что одно и то же слово может иметь много значений. В английском часы - это watch. У этого предмета нет другого синонима. В русском же их тысячи. И ведь это не единичный пример! Иногда это просто взрывает мозг.

- Как ты вообще попала в футбол?

- Честно говоря, я никогда не мечтала стать футболисткой. В детстве я хотела стать кинозвездой, а футболом занималась одна из моих сестёр. Однажды она позвала меня поиграть на улице с другими парнями. Вообще, я никогда не общалась с девочками, мой круг общения всегда составляли парни. Я сыграла один раз, сыграла второй - просто ради веселья. Так и закрутилось.

В один день ко мне подошёл один из братьев и начала рассказывать о какой-то игре и пригласил меня на просмотр матча. Мы не смотрели эту игру дома, нам пришлось идти в специальный клуб. После просмотра матча в моей голове родилась идея о том, чтобы стать профессиональной футболисткой. Потом я всё-таки решилась и пошла в футбольную секцию. Её открыл министр по просьбе населения моего родного штата. Но всё равно даже тогда я продолжала заниматься футболом на любительском уровне. В какой-то момент я стала человеком, подающим мячи, которые укатывались за пределы поля. В какой-то момент для меня и моих подруг это дело стало работой или шоу. Мы шли на игры заряженными, танцевали на бровке и всячески веселили публику. Так мы работали на матчах нашей национальной женской команды. Когда я стояла на кромке поля, то видела страсть и искры в глазах футболисток. Тогда я поняла, что футбол - это моя стихия. Я захотела стать кумиром для многих других девочек в моей стране. Я хотела, чтобы мои родители смотрели на меня на поле. Я захотела вдохновлять многих моих соотечественниц на новые свершения. Я больше не хотела быть кинозвездой, я определенно хотела стать футболисткой. Когда я рассказала о своем решении матери, она вышла из себя.

- Она хотела, чтобы ты стала кинозвездой?

- Моя мама никогда не поддерживала меня в моих начинаниях, но отец всегда был на моей стороне. Он никогда не был сторонником традиционных предрассудков. Моя мама считала, что занятие футболом - это как смена пола, поэтому была против. В Африке многие ведут традиционный образ жизни. Девочки после окончания школы вынуждены становиться домохозяйками и обслуживать своих мужей и братьев. Моя мама тоже считала, что я должна найти «нормальную» работу или просто выйти замуж. К счастью, отец верил в меня. Он сказал: «Делай, что хочешь. Это твоя жизнь, ты сама должна ей распоряжаться». Возможно, это был связано с тем, что он всегда любил футбол. Он всегда меня поддерживал. Отчасти моя мама была против занятий футболом из-за того, что в Нигерии на одном из матчей на поле умер футболист. Она говорила мне, что футбол - это не спорт, а нечто опасное. Я могу её понять.

- Перейдем к традиционному блицу. Продолжи, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России...

- Развивается.

- Тройка лучших иностранных нападающих за всю историю.

Реклама

- Сэм Кэрр и Алекс Морган. Третья... Я даже не знаю. Пусть будет топ-2.

- Забить один гол или сделать пять голевых передач?

- Пять голевых. Я командный игрок.

- Пенальти или штрафной?

- Пенальти.

- Лучший момент твоей карьеры?

- Дебют за сборную Нигерии до 17 лет.

- Топ-3 места, обязательные для посещения в Нигерии?

- Штат Жос, штат Имо, штат Экити.

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Алексия Путельяс.

Реклама

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Барселона».

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Нигерия - футбольная страна?

- Да.

- А Россия - футбольная страна?

- Думаю, тоже да.

- Ты росла во многодетной семьей.

- Да, у меня 11 братьев и сестёр.

- Ты сможешь, не задумываясь, перечислить имена всех?

- У нас ведь по два имени. Одно - африканское, второе - английское. Не думаю, что вы поймете их. У меня три сводных сестры и один сводный брат. Остальные родные по крови.

Реклама

- Сколько лет твоему самому младшему брату, а сколько самому старшему?

- Моему младшему брату 14 лет, а старшему 44 года.

- Чем занимаются твои братья и сёстры, и где они живут?

- Они живут в разных районах Нигерии. Одна моя сестра медицинский работник, один из моих братьев работает в полиции. Большинство моих братьев и сестёр учится либо в университете, либо в колледже.

- Как живется в такой большой семье?

- Конечно, мы не были очень богатыми, но чувствовали себя комфортно. Родители давали нам всё, в чём мы нуждались.

- Кем они работали?

- Моя мама была связана с бизнесом. Она занималась продажами в фармацевтической сфере, а отец работал дальнобойщиком.

- Где размещалась такая большая семья?

- Мы все вместе жили в очень большом доме.

- Такое большое количество детей - это обычная практика для твоего народа?

- Да, для Африки вообще такая история абсолютно типична. Некоторые мужчины женаты сразу на нескольких женщинах, так что в семье зачастую может рождаться по 20 детей. У моего отца за всю жизнь было три жены, но он не был женат на них одновременно. В его случае это была простая очередность. Поэтому у меня есть несколько братьев и сестёр. Если у тебя есть возможность содержать большое семейство с несколькими жёнами, то почему нет?

- Стоп. Для твоего народа многоженство - это нормальная практика?

- Да, конечно. Это вполне типичный случай. Но повторюсь, это возможно только в случае, если мужчина может обеспечивать всю семью. Особенно это нормально для северной части Нигерии. Жить с двумя-тремя жёнами и иметь от них детей.

- Ты уточняла у своих родителей, почему они решили завести так много детей?

- Я пыталась говорить об этом со своей мамой. Она за всю жизнь родила восемь детей. Дело в том, что в Нигерии ребёнок-мальчик ценится куда больше, чем ребёнок-девочка. Сначала она родила моего старшего брата, а потом стала рожать только девочек. Представляете? Девочка-девочка-девочка и так несколько раз. Она хотела родить ещё одного мальчика, но у неё никак не получалось. В какой-то момент она всё-таки родила моего младшего брата и на нём всё остановилось. Это единственное рациональное объяснение, которое я услышала. Возможно, если бы она сразу родила несколько мальчиков, у неё не было восемь детей. Я даже рада такому стечению обстоятельств! Ведь я здесь, но меня вполне могло и не быть (смеется).

- Новое поколение относится проще к полу ребенка?

- Да, гораздо проще. Сейчас нет разницы - мальчик или девочка. Главное, что есть ребёнок. Единственное, в восточной части страны остались старые предрассудки, но в целом молодежь не обращает внимание на пол ребёнка.

- Ты создала фонд поддержки вдов и матерей у себя на родине во многом из-за своего становления в детстве?

- Да, конечно. Моя мама всегда помогала бедным людям. Нуждающиеся могли прийти в наш дом и вдоволь поесть. Иногда она готовила и относила еду на благотворительные аукционы. Конечно, я не очень богата, но убеждена, что должна максимально помогать всем, кому могу. Я всего лишь продолжаю её дело, потому что помню улыбки на лицах этих людей, когда они получали что-то от моей матери. Часто это были люди, о которых некому позаботиться. Многих из них не было ни родни, ни друзей. Им просто необходима наша поддержка. Мы должны открывать им свое сердце.

- Замечательные слова.

- Спасибо.

- У тебя самой есть дети?

- Пока нет. Но надеюсь, что в скором они появятся.

- Если не секрет, сколько детей ты хочешь завести?

- Не секрет. Думаю, двух. Может быть, трёх, но я склоняюсь к двум.

- И для тебя не важен их пол?

- Нет, конечно! Если у меня будут две девочки, я буду счастлива. Если у меня будет два мальчика - тоже. Три девочки - это тоже очень круто.