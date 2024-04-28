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Рианчо: «Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» будет историческим»

28 Апреля 2024 • 11:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.55 2 3.15
Через 3 ч. 13 мин.

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Локомотивом».

«Сегодня будет исторический матч между «Спартаком» и «Локомотивом». На эту игру будет приятно смотреть. Результат в таком принципиальном противостоянии предсказать сложно» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 апреля, на домашней арене «красно-белых». Начало этой игры запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «Локомотив» опережает «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России на два очка.

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