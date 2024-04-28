В «Ахмате» отреагировали на новость, что Конате может заменить Дзюбу в «Локомотиве»

Ахмед Айдамиров, который является гендиректором грозненского «Ахмата», поделился мнением о будущем нападающего команды Мохамеда Конате. В прессе ходят слухи, что форвард может заменить Артёма Дзюбу в столичном «Локомотиве».

«Сложно загадывать, останется ли Конате. Закончится сезон, и мы еще раз поговорим с ним. Есть ли в планах его сохранить? Есть тренерский штаб, и с ним есть договоренность - мы сядем и обсудим», - передает слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Конате защищает цвета грозненского коллектива с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 30 поединках, записав себе в актив восемь забитых мячей и одну голевую передачу.