Колосков назвал сильную и слабую сторону «Динамо»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом».
«Динамо» – непредсказуемая команда, как и все остальные. У «бело-голубых» четыре очень хороших полузащитника и Тюкавин. Правда, Чавес куда-то пропал в последнее время. В двух крайних играх его не было видно на поле, но картину он все равно не портит.
А оборона гораздо слабее. Как только начинается давление на ворота, начинается паника и суета. У команды хороший атакующий потенциал, но очень низкий уровень игры в обороне», – сказал Колосков.
Матч пройдет на «ВТБ Арене» сегодня, 28 апреля, начало – 19:15 мск.
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