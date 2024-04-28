Колосков назвал сильную и слабую сторону «Динамо»

«Динамо» – непредсказуемая команда, как и все остальные. У «бело-голубых» четыре очень хороших полузащитника и Тюкавин. Правда, Чавес куда-то пропал в последнее время. В двух крайних играх его не было видно на поле, но картину он все равно не портит.

А оборона гораздо слабее. Как только начинается давление на ворота, начинается паника и суета. У команды хороший атакующий потенциал, но очень низкий уровень игры в обороне», – сказал Колосков.