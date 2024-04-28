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Колосков назвал сильную и слабую сторону «Динамо» эксклюзив

28 Апреля 2024 • 11:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 6 ч. 8 мин.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом».

«Динамо» – непредсказуемая команда, как и все остальные. У «бело-голубых» четыре очень хороших полузащитника и Тюкавин. Правда, Чавес куда-то пропал в последнее время. В двух крайних играх его не было видно на поле, но картину он все равно не портит.

А оборона гораздо слабее. Как только начинается давление на ворота, начинается паника и суета. У команды хороший атакующий потенциал, но очень низкий уровень игры в обороне», – сказал Колосков.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» сегодня, 28 апреля, начало – 19:15 мск.

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