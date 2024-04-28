Кобелев: «Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок»

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.
«У «Динамо» есть задел в борьбе за третье место. Мне кажется, что Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок. Зачастую игра может быть неоднозначной, но важно набирать очки», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».
После 25 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 44 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В полуфинале Кубка страны «бело-голубые» встретятся со «Спартаком» в рамках Пути регионов.
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