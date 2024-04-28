Кобелев: «Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок»

«У «Динамо» есть задел в борьбе за третье место. Мне кажется, что Личка смотрит не только на чемпионат, но и на Кубок. Зачастую игра может быть неоднозначной, но важно набирать очки», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».