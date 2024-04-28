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Гришин: «В матче с «Балтикой» Федотов решит всё в свою пользу»

28 Апреля 2024 • 11:18 Комментировать
Балтика
...
ЦСКА Москва
1 3.25 X 3.25 2 2.40
Через 8 ч. 27 мин.

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «армейцами» и «Балтикой».

Эксперт не согласился с мнением, что сейчас «Балтика» показывает хороший футбол, предположив, что ЦСКА сможет добиться победы за счёт более высокого класса своих футболистов.

«Я не видел, чтобы «Балтика» показывала какой-то фееричный футбол. У них схема игры простая: длинные передачи, подбор и давление. Думаю, что Федотов решит в этом матче всё в свою пользу, потому что качество футболистов в ЦСКА повыше», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Матч «Балтика» — ЦСКА состоится сегодня, 28 апреля, в Калининграде. Начало этой игры запланировано на 21:30 по московскому времени.

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