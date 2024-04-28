Нигматуллин рассказал, игра какого футболиста преобразила «Спартак»

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о подъеме московского «Спартака» в последних нескольких матчах. Он связывает это с успешной игрой голкипера Александра Максименко.

«Максименко подошел к весенней части РПЛ в прекрасной форме. Всегда берем за основу, что вратарь - это половина команды. Будем считать, что подъем связан с игрой Максименко», - приводит слова Нигматуллина телеканал «Матч ТВ».

В ближайшем матче чемпионата России «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

Максименко в нынешнем сезоне провел 24 поединка, в которых пропустил 24 мяча. В девяти играх вратарь отстоял на ноль.