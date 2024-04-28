Колосков: «Зениту» придётся очень постараться, чтобы победить «Динамо»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с представителями СМИ высказался о предстоящей встрече между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Петербуржцы нуждаются в очках, «Краснодар» наступает на пятки. «Динамо» же в последних матчах играет хорошо. Поэтому зенитовцам придется очень постараться, чтобы обыграть динамовцев», - передает слова Колоскова Legalbet.

Матч «Динамо» против «Зенита» состоится в воскресенье, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.