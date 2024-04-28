Кобелев: «Зенит» вышел на матч с «Рубином» не мобилизованным»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении «Зенита» от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

По мнению специалиста, петербуржцы вышли на эту встречу с недостаточно хорошим настроем и не смогли сыграть на нужных для победы скоростях.

«Все, и я в том числе, ожидали победу «Зенита». Но «Зенит» вышел на матч не мобилизованным на сто процентов и столкнулся с ожесточённой игрой «Рубина», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

После 25 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 28 апреля, против «Динамо». Начало — в 19:15 по московскому времени.