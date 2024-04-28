Бразильцы стали проблемой для «Зенита»: контролирует ли ситуацию Семак

В нынешнем сезоне игра «Зенита» под руководством Сергея Семака продолжает удивлять с не самой лучшей стороны. При этом «сине-бело-голубые» регулярно набирают очки, практически не оступаясь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, держит ли ситуацию под контролем Семак.

Результаты

24 апреля «Зенит» проиграл на «Газпром Арене» казанскому «Рубину» со счётом 0:2, прервав беспроигрышную серию из десяти матчей во всех турнирах. Стоит сказать, что данное поражение стало для санкт-петербургского клуба уже третьим домашним в текущем сезоне, что не совсем привычно для «Зенита» Семака. При этом в последних матчах «сине-бело-голубые» регулярно добиваются побед с минимальным счётом, демонстрируя не самый выразительный футбол. В играх с «Балтикой» и «Оренбургом» этого достаточно, но более крепкие «Рубин», «Спартак» и «Крылья Советов» команда Семака одолеть не смогла.

Конечно, «Зенит» и раньше мог не выкладываться на все сто процентов в матчах с командами из второй восьмёрки, но на битвы с московскими клубами всегда выходил заряженным, чего не скажешь о «сине-бело-голубых» в текущем сезоне.

Бразильцы

Складывается впечатление, что бразильцев «Зенита» уже не мотивируют даже большие матчи Российской премьер-лиги, и даже встречи с самым принципиальным соперником — «Спартаком». Напомним, в двух последних матчах на «Газпром Арене» столичный клуб ни разу не пропустил от «Зенита». Конечно, в недавнем поединке «Спартак» должен поблагодарить Александра Максименко, но в кубковой встрече у «сине-бело-голубых» практически не было шансов для взятия ворот. Раньше команда Семака играла за счёт хорошего настроения бразильцев, но теперь этого настроения нет, отсюда и отсутствие зрелищной игры. Легионеров перестали мотивировать даже большие деньги, и теперь многие футболисты хотят сменить клубную прописку. Не стоит отрицать, что ключевой игрок «Зенита» — Маркус Вендел, который ведёт всю игру команды, но сейчас он лишь тень себя прежнего, потому что не первый сезон хочет вернуться на родину.

Семак

Несмотря на то, что Семак давно работает в «Зените», он не сталкивался с такой ситуацией, ведь раньше его подопечные всегда были мотивированы на победу в любом матче. Команда могла включиться на каком-то отрезке и за это время сделать комфортный для себя счёт, но что мы видели в минувшем матче с «Рубином»? Даже первый пропущенный мяч не изменил ситуацию на поле. Не было видно желания «Зенита» отыграться, а когда петербуржцы пропустили второй гол, то команда совсем потухла и лишь изображала попытки организовать штурм ворот казанцев.

Чемпионская гонка РПЛ

Если раньше из-за спада «Краснодара» все были уверены в очередном чемпионском титуле «Зенита», то сейчас уже нельзя утверждать, что всё решено. Между командами всего одно очко, а игра «сине-бело-голубых» радует конкурентов. К тому же календарь не даст расслабиться никому из лидеров, ведь проходных матчей не осталось ни у «Зенита», ни у «Краснодара». С уверенностью можно сказать, что это самый интересный чемпионат за последние шесть лет.

Сегодня, 28 апреля, «Зенит» на выезде сыграет против «Динамо». Начало - в 19:15 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

«Динамо» против «Зенита»: Кого Личка и Семак отрядят в старт на матч 26-го тура РПЛ

Дмитрий Миляев