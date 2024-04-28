Игнатьев: «Спартаку» будет тяжело проявить свои атаки в матче с «Локомотивом»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем поединке между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартаку» будет тяжело проявить свои нацеленные атаки, если не получится всего того, что было с «Ростовом», где соперники допустили большое количество ошибок в обороне и буквально развалились», - цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Матч «Спартака» против «Локомотива» состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. По итогам 25 туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают шестое место в таблице, а «железнодорожники» - четвертое.