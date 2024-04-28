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Агент Конате: «Интерес к Мохамеду всегда был и остаётся»

28 Апреля 2024 • 10:44 Комментировать
Ахмат
...
Пари НН
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Через 2 ч. 45 мин.

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт Конате с грозненским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам Селюка, сейчас футболист полностью сконцентрирован на выступлениях в составе «Ахмата».

«Будущее Конате? Сейчас все его мысли об «Ахмате». Он хочет помочь команде. С другими клубами мы не общались. Интерес к нему всегда был и остаётся», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Конате провёл за «Ахмат» 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

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