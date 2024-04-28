Бушманов рассказал, чего ждёт от матча «Спартака» и «Локомотива»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказал мнение о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«В матче «Спартак» - «Локомотив» будет более зрелищный футбол, чем в дерби ЦСКА - «Спартак». Надеюсь, «Спартак» проведёт более активно матч в атаке, поэтому я думаю, что будет обоюдоострый футбол», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. В преддверии этого матча «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» - четвертое.