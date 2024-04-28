Булыкин: «Случай с отравлением игроков «Сочи» вопиющий»

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отравлении футболистов «Сочи» перед поединком против грозненского «Ахмата» в рамках 21-го тура чемпионата страны.

«Случай реально вопиющий! Мне бы хотелось, чтобы его пристально изучили, и впредь такого не повторялось. Когда у тебя вылетает половина команды, то сложно что-то противопоставить», - передает слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что встреча состоялась 25 апреля и завершилась поражением «Сочи» со счетом 0:1.

После 25 туров Премьер-лиги южане располагаются на последней строчке в турнирной таблице, а грозненцы находятся на 11-й позиции.