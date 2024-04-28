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В агентстве Роши рассказали о переговорах с ЦСКА по новому контракту

28 Апреля 2024 • 10:28 Комментировать
Балтика
...
ЦСКА Москва
1 3.25 X 3.25 2 2.40
Через 10 ч. 18 мин.

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о переговорах по новому контракту бразильского футболиста с российским клубом.

«По-прежнему ничего конкретного по поводу контракта – нет. Мы ждём», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

Напомним, действующее соглашение 29-летнего Роши с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Цвета «армейцев» бразилец защищает с сентября 2022 года, ранее он выступал за португальский «Портимоненсе».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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