В агентстве Роши рассказали о переговорах с ЦСКА по новому контракту

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о переговорах по новому контракту бразильского футболиста с российским клубом.

«По-прежнему ничего конкретного по поводу контракта – нет. Мы ждём», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

Напомним, действующее соглашение 29-летнего Роши с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Цвета «армейцев» бразилец защищает с сентября 2022 года, ранее он выступал за португальский «Портимоненсе».