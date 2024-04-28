Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак»

Вскоре состоится полуфинальный поединок Пути регионов Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», на эту встречу продано около 18 тысяч билетов. В свободной продаже еще есть 6000 билетов.

Напомним, что полуфинальная встреча между «Динамо» и «Спартаком» состоится 1 мая на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча запланировано в 18:00 по московскому времени.

В чемпионате России «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на шестой позиции.