Кобелев: «Футболисты за такие деньги сами должны настраиваться, может, в туалет ещё отвести?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил, будет ли у московской команды особый настрой на матч 26-го тура РПЛ против «Зенита».

По мнению специалиста, игроки сами должны себя настраивать на такие принципиальные игры.

«Сейчас профессионалов вообще не надо настраивать — они за такие деньги сами должны настраиваться. Может, в туалет ещё отвести? Когда я читаю, что игроки не настроились, то это вызывает смех», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 28 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:15 по московскому времени.