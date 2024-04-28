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Кобелев: «Футболисты за такие деньги сами должны настраиваться, может, в туалет ещё отвести?»

28 Апреля 2024 • 10:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 8 ч. 3 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил, будет ли у московской команды особый настрой на матч 26-го тура РПЛ против «Зенита».

По мнению специалиста, игроки сами должны себя настраивать на такие принципиальные игры.  

«Сейчас профессионалов вообще не надо настраивать — они за такие деньги сами должны настраиваться. Может, в туалет ещё отвести? Когда я читаю, что игроки не настроились, то это вызывает смех», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 28 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:15 по московскому времени.

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