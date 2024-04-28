Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - «Зенит»

В поединке 26-го тура чемпионата России московское «Динамо» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сыграет против петербургского «Зенита». Свое мнение по этому матчу высказал футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. «Бело-голубые» сейчас при своей лучшей игре и вполне могут напрячь лидера, тем более в Петербурге они уже побеждали. Нет уверенности, что москвичи выиграют, но вполне могут рассчитывать не уступить», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В преддверии игры москвичи занимают третье место, а питерцы – первое.