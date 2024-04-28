Бубнов назвал победителя дерби «Спартак» - «Локомотив»

В одном из центральных противостояний 26-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. «Спартак» выглядел невыразительно в матче с ЦСКА. По игре, контролю мяча «Локомотив» лучше. Группа атаки качественней у «Локомотива», победа «железнодорожников» выглядит предпочтительней», - передает слова Бубнова Sportbox.

Дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.