Григорян: «Зенит» ждёт тяжелейший матч»

Российский специалист Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ» поделился мыслями о предстоящем поединке между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Будет очень непростая игра. До игры «сине‑бело‑голубых» с «Рубином» (0:2) я с закрытыми глазами отдавал предпочтение петербургскому клубу, но теперь для «Зенита» будет тяжелейший матч», - высказался тренер.

Матч «Динамо» против «Зенита» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице, а гости находятся на первой строчке.