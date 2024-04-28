Бубнов спрогнозировал результат матча «Ахмат» - «Пари НН»

В матче 26-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Пари НН». Об этом поединке поделился мнением бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. Сказать, что нижегородцы выглядят лучше не могу: у них несколько поражений кряду. Ожидаю бескомпромиссной битвы, но поставлю на грозненцев из-за домашнего поля», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч между «Ахматом» и «Пари НН» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости находятся на десятой строчке.