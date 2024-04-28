Кобелев назвал три клуба, которые претендуют на чемпионство в РПЛ

«Хочу, чтобы мы ушли от этих вопросов после каждого тура. Можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Эти три клуба обладают хорошим подбором игроков, позволяющим бороться за первое место», - передает слова эксперта «Чемпионат».