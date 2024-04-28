Кобелев назвал три клуба, которые претендуют на чемпионство в РПЛ

Российский специалист Андрей Кобелев поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.
«Хочу, чтобы мы ушли от этих вопросов после каждого тура. Можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Эти три клуба обладают хорошим подбором игроков, позволяющим бороться за первое место», - передает слова эксперта «Чемпионат».
В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде встретится с «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 28 апреля. В преддверии этого матча петербургский коллектив занимает первое место в турнирной таблице, а москвичи находятся на третьей позиции.
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