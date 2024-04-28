Кобелев отметил важность матча «Динамо» - «Зенит»

«Впереди матч «Динамо» с «Зенитом». Это будет одна из ключевых игр. Хотелось бы, чтобы эти команды дали нам чемпионскую гонку до самого конца, а не так, что за несколько туров уже был известен чемпион», - передает слова специалиста «Чемпионат».