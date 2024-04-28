Кобелев отметил важность матча «Динамо» - «Зенит»

Бывший рулевой московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о центральном поединке 26-го тура чемпионата России между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом».
«Впереди матч «Динамо» с «Зенитом». Это будет одна из ключевых игр. Хотелось бы, чтобы эти команды дали нам чемпионскую гонку до самого конца, а не так, что за несколько туров уже был известен чемпион», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Матч «Динамо» и «Зенита» состоится сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости лидируют.
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