Сёмин: «Дзюба даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о малом количестве игрового времени нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, 35-летний Дзюба до сих пор может быть полезен команде, однако не исключено, что сейчас он находится далеко не в самом лучшем физическом состоянии.

«Артём даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов. Например, обладает колоссальным опытом. И он в любой команде забьёт свои мячи. Другое дело, в каком физическом состоянии человек находится сейчас, учитывая недавнюю травму», — приводил слова Сёмина RT.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.