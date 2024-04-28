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Сёмин: «Дзюба даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов»

28 Апреля 2024 • 09:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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Через 5 ч. 1 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о малом количестве игрового времени нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, 35-летний Дзюба до сих пор может быть полезен команде, однако не исключено, что сейчас он находится далеко не в самом лучшем физическом состоянии.

«Артём даже в 35 лет сохраняет целый ряд плюсов. Например, обладает колоссальным опытом. И он в любой команде забьёт свои мячи. Другое дело, в каком физическом состоянии человек находится сейчас, учитывая недавнюю травму», — приводил слова Сёмина RT.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.  

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