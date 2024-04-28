Гладилин: «Локомотив» перестал зависеть от Дзюбы»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«То, что «Локомотив» напропускал в Нижнем Новгороде, - есть недоработки в этом моменте. Но в целом они идут по верному пути, команда двигается, перестала зависеть от Дзюбы - это очень многое», - цитирует Гладилина «Газета.ru».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по местному времени. Перед этим матчем «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» находится на шестой позиции.