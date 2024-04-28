Сёмин объяснил, что мешает «Краснодару» стать чемпионом

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался относительно перспектив «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.
«Краснодар» испугался возможной победы в чемпионате? Порой такое ощущение действительно возникает. Рецепт обретения уверенности в себе один - наконец завоевать чемпионство», - передает слова специалиста RT.
После 25 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 49 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. Следующий матч команда Мурада Мусаева сыграет против «Крыльев Советов».
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