Петржела: «Зенит» может проиграть «Динамо»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Зенит» может проиграть «Динамо». Личка знает, как побеждать «Зенит», и Марцел захочет это сделать. Но я все равно считаю, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «бело-голубые» занимают третью позицию.