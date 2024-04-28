Алаев: «Для меня тема расширения РПЛ закрыта»

Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги, высказался насчет возможного увеличения количества участников в чемпионате страны.

«Для меня тема расширения закрыта. Я не вижу возможности расширять лигу сейчас. Ни возможности, ни необходимости», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент в Российской премьер-лиге выступают 16 команд. На первой позиции с 50 набранными баллами находится петербургский «Зенит». Вторым с отставанием в одно очко идет «Краснодар». Московское «Динамо», на счету которого 44 балла, располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.