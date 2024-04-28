Сёмин высказал мнение о матче «Динамо» - «Зенит»

В центральном матче 26-го тура чемпионата России московское «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». Об этой встрече поделился мнением экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Москвичи находятся в хорошем состоянии. Они демонстрируют качественную игру, особенно в атаке. Поэтому с их стороны возможны всякие чудеса. Они собрались в сложный момент», - передает слова специалиста RT.

Поединок «Динамо» против «Зенита» состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча запланировано в 19:15 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости – первое.