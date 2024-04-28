Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава РПЛ Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом»

28 Апреля 2024 • 07:33 Комментировать

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о Медиалига. Он не считает этот турнир конкурентом Премьер-лиги.

«Не считаю Медиалигу конкурентом. Считаю партнером, который также развивает футбол в своем направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После 25 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги первое место с 50 очками занимает «Зенит». На второй позиции располагается «Краснодар», который отстает на один балл. Топ-3 чемпионата страны замыкает московское «Динамо», набравшее 44 очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев медиалига
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак» Араухо принял решение по будущему
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 14:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
2.00 3.55 3.45
Видео
28.04.24 в 16:15
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.21 3.75 2.85
Видео
28.04.24 в 19:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.40 3.65 1.98
Видео
28.04.24 в 21:30
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.35 3.35 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
08:46 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Локомотив» перестал зависеть от Дзюбы»
08:32 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, что мешает «Краснодару» стать чемпионом
08:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» может проиграть «Динамо»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «Для меня тема расширения РПЛ закрыта»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказал мнение о матче «Динамо» - «Зенит»
07:33 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом»
07:28 · Россия. Премьер-лига
Семшов высказался о работе Семака в «Зените»
00:44 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, считает ли он назначение Мусаева в «Краснодар» ошибкой
00:24 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Локомотив» добьётся победы в дерби со «Спартаком»
27 Апреля
23:37 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Осинькин здорово работает, но «Спартак» — немного другой уровень
23:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин предложил «Спартаку» вернуть Романцева
23:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе
23:15 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ
23:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем