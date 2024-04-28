Глава РПЛ Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о Медиалига. Он не считает этот турнир конкурентом Премьер-лиги.

«Не считаю Медиалигу конкурентом. Считаю партнером, который также развивает футбол в своем направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После 25 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги первое место с 50 очками занимает «Зенит». На второй позиции располагается «Краснодар», который отстает на один балл. Топ-3 чемпионата страны замыкает московское «Динамо», набравшее 44 очка.