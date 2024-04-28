Семшов высказался о работе Семака в «Зените»

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов высказался относительно будущего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.
«Сколько Семак будет тренировать? Сколько захочет. Он показывает результат. Куда ему стремиться? Сергей Богданович работает в лучшем клубе страны. Можно попробовать себя только в зарубежной команде», - передает слова Семшова «РБ Спорт».
Напомним, что под руководством Семака петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
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