Дадут ли Дзюбе попить кровь у «Спартака»: Примерные составы на дерби с «Локомотивом»

В московском дерби 26-го тура чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Локомотивом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предполагает стартовые составы команд на эту встречу.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Бабич, Чернов, Денисов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Медина, Игнатов, Соболев.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Митай, Пиняев, Антон Миранчук, Самошников, Глушенков.

Из-за дисквалификаций у «Спартака» не сыграет защитник Алексис Дуарте, а у «Локомотива» – полузащитник Дмитрий Баринов. Хотя «красно-белые» опротестовывали четвёртую жёлтую карточку Дуарте.

Под вопросом выход на поле в составе «Спартака» Романа Зобнина, Виктора Мозеса, Георгия Джикии. Даниил Зорин только начал реабилитацию после травмы. У «путейцев» травма у Лукаса Фассона.

Интрига, появится ли Артём Дзюба против своего бывшего клуба. Предположим, что Михаил Галактионов привычно выпустит его на замену во втором тайме.

Для «Спартака» это будет второе подряд дерби. В переносившемся 21-м туре РПЛ он сыграл вничью 0:0 с ЦСКА, а «Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Пари НН» (3:2 в пользу «железнодорожников).

После 25 туров чемпиона России «Спартак» занимает шестое место с 39 очками. «Локомотив» идёт в таблице на четвёртой строчке с 41 набранным баллом в активе.

Стартовый свисток в дерби «Спартак» – «Локомотив» на «Открытие Арене» должен прозвучать сегодня, 28 апреля, в 16:15. Текстовая онлайн-трансляция этого матча будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов