«Динамо» против «Зенита»: Кого Личка и Семак отрядят в старт на матч 26-го тура РПЛ

В московском дерби 26-го тура чемпионата России московское «Динамо» на родном поле сыграет против «Зенита». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Фомин, Чавес, Бителло, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Алип, Нино, Эракович, Караваев, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Педро, Кассьерра, Артур.

Сергей Семак выражал надежду, что в обойму «Зенита» к матчу с «Динамо» вернутся Дуглас Сантос и Ильзат Ахметов. Восстанавливается после операции Марио Фернандес.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 25 турах. «Динамо» отстаёт от петербургской команды на шесть баллов и в случае победы может вернуться в золотую гонку.

Матч «Динамо» – «Зенит» на «ВТБ-Арене» начнётся сегодня, 28 апреля, в 19:15. Текстовая онлайн-трансляция этого матча пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов