Сёмин ответил, считает ли он назначение Мусаева в «Краснодар» ошибкой

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о том, ошибся ли «Краснодар», пригласив на пост наставника Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев сменил в «Краснодаре» Владимира Ивича, с которым «быки» впервые в истории выиграли первую часть сезона РПЛ.

«Поглядим в конце мая. Вы же сами, когда «Краснодар» станет чемпионом, напишете: «Мусаев — гений» (смеется). Если южане выполнят стоящие перед ними задачи, значит, все делалось правильно», — приводит слова Сёмина RT на русском.

После 25 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего «Зенита» всего на одно очко.