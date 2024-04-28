Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин ответил, считает ли он назначение Мусаева в «Краснодар» ошибкой

28 Апреля 2024 • 00:44 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
1 3.20 X 3.50 2 2.20
29.04 13:00

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о том, ошибся ли «Краснодар», пригласив на пост наставника Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев сменил в «Краснодаре» Владимира Ивича, с которым «быки» впервые в истории выиграли первую часть сезона РПЛ.

«Поглядим в конце мая. Вы же сами, когда «Краснодар» станет чемпионом, напишете: «Мусаев — гений» (смеется). Если южане выполнят стоящие перед ними задачи, значит, все делалось правильно», — приводит слова Сёмина RT на русском.

После 25 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего «Зенита» всего на одно очко.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Сёмин Мурад Мусаев ещё теги

Новости по матчу

27 Апреля
17:08
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар чемпионата России — 29 апреля 2024
14:12
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Краснодар РПЛ — 29 апреля 2024
26 Апреля
20:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар чемпионата России – 29 апреля 2024
17:16
«Краснодар» продлил контракт со своим рекордсменом
25 Апреля
10:31
Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал о своём состоянии после игры с «Балтикой»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 14:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
2.00 3.55 3.45
Видео
28.04.24 в 16:15
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.21 3.75 2.85
Видео
28.04.24 в 19:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.40 3.65 1.98
Видео
28.04.24 в 21:30
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.35 3.35 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
00:44 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, считает ли он назначение Мусаева в «Краснодар» ошибкой
00:24 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Локомотив» добьётся победы в дерби со «Спартаком»
27 Апреля
23:37 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Осинькин здорово работает, но «Спартак» — немного другой уровень
23:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин предложил «Спартаку» вернуть Романцева
23:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе
23:15 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ
23:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Адамов — о будущем: Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед» или «Наполи»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Если по Тюкавину будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Оренбург» дал мне шанс проявить себя как тренер в России»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Думаю, «Локомотив» выиграет у «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах считают, что карьера Промеса закончена
20:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Знаю, что Лантратов может играть гораздо лучше, чем сейчас»
Все новости
Рекомендуем