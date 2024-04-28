Пономарёв: «Локомотив» добьётся победы в дерби со «Спартаком»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем столичном дерби «Спартак» - «Локомотив».

По мнению Пономарёва «Локомотив» демонстрирует хороший футбол, а у «Спартака» есть серьезные проблемы в атаке, несмотря на крупную победу над «Ростовом» (5:1).

«Думаю, что «Локо» добьется победы, где‑то 2:0 выиграет», — заявил Пономарёв «Матч ТВ».

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» пройдет сегодня, 28 апреля. Начало поединка запланировано на 16:15 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которую организует портал LiveResult.