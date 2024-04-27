Сёмин: Осинькин здорово работает, но «Спартак» — немного другой уровень

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Спартака».

По мнению специалиста, Осинькин отлично работает в «Крыльях Советов», регулярно выпуская качественных футболистов.

«Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьется с «красно-белыми» успеха», — приводит слова Сёмина RT на русском.

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович. Под его руководством команда провела уже три матча, в которых ни разу не проиграла и пропустила всего один гол.