Сёмин предложил «Спартаку» вернуть Романцева

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем наставнике московского «Спартака».

Напомним, ранее «красно-белые» отправили в отставку 35-летнего Гильермо Абаскаля.

«Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять начнут побеждать», — заявил Сёмин RT на русском.

Эксперт добавил, что увидеть в «Спартаке» любого тренера с «красно-белым» прошлым было бы интересно, ведь таких специалистов сейчас достаточно.

После 25 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 39 набранных очков.