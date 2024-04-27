Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин предложил «Спартаку» вернуть Романцева

27 Апреля 2024 • 23:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.55 2 3.15
Через 15 ч. 58 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем наставнике московского «Спартака».

Напомним, ранее «красно-белые» отправили в отставку 35-летнего Гильермо Абаскаля.

«Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять начнут побеждать», — заявил Сёмин RT на русском.

Эксперт добавил, что увидеть в «Спартаке» любого тренера с «красно-белым» прошлым было бы интересно, ведь таких специалистов сейчас достаточно.

После 25 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 39 набранных очков.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Олег Романцев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Апреля
23:37
Сёмин: Осинькин здорово работает, но «Спартак» — немного другой уровень
23:31
Сёмин предложил «Спартаку» вернуть Романцева
22:35
Пименов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
22:07
Ловчев не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»
21:15
Наумов: «Думаю, «Локомотив» выиграет у «Спартака»
20:33
В Нидерландах считают, что карьера Промеса закончена
20:27
Нигматуллин: «Знаю, что Лантратов может играть гораздо лучше, чем сейчас»
20:05
Тавареш: Уверен, что Угальде очень поможет «Спартаку»
19:50
«Глушенков чем-то напоминает Головина» — Динияр Билялетдинов
19:26
Тарханов: «Спартак» после ухода Абаскаля стал выглядеть лучше по результатам, но не по игре»
19:22
Агент Кейта Бальде высказался о возможном возвращении форварда в «Спартак»
19:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Локомотив РПЛ — 28 апреля 2024
16:54
«Есть результат»: Гладилин высказался о работе Слишковича в «Спартаке»
16:47
«Было мало опасности»: Деменко оценил нули в дерби ЦСКА и «Спартака»
16:17
Булыкин поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Локомотив»
14:54
Тавареш рассказал, как игроки «Спартака» попрощались с Абаскалем
14:54
Петрушин: «По уровню мастерства «Динамо» и «Зенит» примерно равны»
13:59
Назначен судья на матч «Динамо» - «Зенит»
13:22
Мостовой считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»
12:23
Медина: «Будем усиленно работать, чтобы подняться в таблице как можно выше»
01:08
Ставка и прогноз на матч Спартак — Локомотив чемпионата России — 28 апреля 2024
26 Апреля
15:48
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Локомотив РПЛ — 28 апреля 2024
14:11
Титов: «Спартак» уже десятки лет считается народной командой, этот титул навсегда принадлежит ему 2
14:02
Ловчев: «Сейчас «Спартак» и близко недотягивает до уровня «Зенита» 1
11:05
Титов назвал игрока, который не соответствует уровню «Спартака»
08:15
Ларин: «К Пиняеву есть интерес не только из Англии»
00:01
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак – Локомотив чемпионата России – 28 апреля 2024
25 Апреля
21:24
«Спартак» потерял Дуарте на дерби с «Локомотивом»
18:34
Ринат Билялетдинов назвал главные проблемы Дзюбы
16:44
Ринат Билялетдинов: «Победа над «Пари НН» может стать толчком для «Локомотива»
15:45
«Локомотив» потерял форварда на остаток сезона
14:50
Представители Даку ответили на слухи о переходе в «Локомотив»
11:28
Агент Тимошенко высказался о возможном переходе игрока «Родины» в «Локомотив»
09:29
Тикнизян может пропустить матч со «Спартаком»
24 Апреля
21:43
«Галактионов уже давно изжил себя в «Локомотиве» — Смородская 1
20:04
Баринов заработал дисквалификацию на дерби со «Спартаком»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 14:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
2.00 3.55 3.45
Видео
28.04.24 в 16:15
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.21 3.75 2.85
Видео
28.04.24 в 19:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.40 3.65 1.98
Видео
28.04.24 в 21:30
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.35 3.35 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
27 Апреля
23:37 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Осинькин здорово работает, но «Спартак» — немного другой уровень
23:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин предложил «Спартаку» вернуть Романцева
23:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе
23:15 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ
23:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Адамов — о будущем: Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед» или «Наполи»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Если по Тюкавину будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Оренбург» дал мне шанс проявить себя как тренер в России»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Думаю, «Локомотив» выиграет у «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах считают, что карьера Промеса закончена
20:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Знаю, что Лантратов может играть гораздо лучше, чем сейчас»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин ответил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков — о дерби: «Спартак» был острее в атаке
Все новости
Рекомендуем