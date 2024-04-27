Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, готов ли нападающий «Динамо» Константин Тюкавин к переезду в Европу.

— Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства, — приводит слова Сёмина RT на русском.

В сезоне-2023/24 Тюкавин 14 раз поразил ворота соперников и стал автором девяти результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.

Контракт 21-летнего игрока с «бело-голубыми» действует до середины 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 12 млн евро.

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