Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что считает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина самым сильным российским игроком в РПЛ.

«Можно ли назвать Тюкавина сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих», — приводит слова Сёмина RT на русском.

В текущем сезоне 21-летний форвард появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и записал на свой счет девять ассистов.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 12 миллионов евро.