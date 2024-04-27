Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Как я и говорил на протяжении всего сезона, интрига будет до последних туров. Кто‑то уже вешал медали «Зениту» за семь‑восемь туров до конца чемпионата, как обычно. Я этого не делал», — заявил Мостовой Metaratings.

По итогам 25 сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 50 набранных очков. На второй позиции идет «Краснодар», в копилке которого 49 очков. Замыкает тройку «Динамо», у «бело-голубых» 44 балла.

28 апреля «Динамо» примет дома «Зенит» в 26-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:15 по мск.