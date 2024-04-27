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Пименов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»

27 Апреля 2024 • 22:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.55 2 3.15
Через 17 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем столичном дерби между «Спартаком» и «железнодорожниками».

«Матч «Спартак» — «Локомотив» однозначно будет веселее, чем дерби ЦСКА — «Спартак». «Локомотив» — фаворит в этом противостоянии», — цитирует Пименова «Чемпионат».

Перед стартом 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 41 баллов. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея в своей копилке на два очка меньше.

Дерби «Спартак» - «Локомотив» пройдет 28 апреля. Старт поединка запланировано на 16:15 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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