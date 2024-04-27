Адамов — о будущем: Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед» или «Наполи»

Напомним, Адамов выступает за «Оренбург» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Зениту».

«Осталось три‑четыре недели и вернусь в «Зенит». А дальше? Дальше посмотрим: «Манчестер Юнайтед» или «Наполи», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 24-летний Адамов появился на поле в 21 матче в футболке «Оренбурга», забил один гол и стал автором двух ассистов.

Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Адамова в полтора миллиона евро.