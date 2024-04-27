Ловчев не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»

«Спартак» не является фаворитом в предстоящей игре с «Локомотивом», такое мнение высказал бывший игрок «красно-белых» Евгений Ловчев.

Дерби пройдёт завтра в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги на «Лукойл-Арене», начало встречи запланировано в 16:15 по столичному времени.

- «Спартак» не является фаворитом матча с «Локомотивом». Дерби - особые игры. Все решит конкретная игра на футбольном поле, - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Команда Владимира Слишковича с 39 баллами в активе занимает шестое место в турнирной таблице, у «Локомотива» на два очка больше и четвёртая строчка.