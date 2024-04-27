Личка: «Если по Тюкавину будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу»

Марцел Личка, наставник «бело-голубых», дал свой комментарий о нападающем команды Константине Тюкавине.

Личка отметил, что если в клуб поступит хорошее предложение по игроку, то нужно будет отпустить его в другой клуб.

- Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу, - цитирует чешского тренера «Матч ТВ».

Тюкавин является лучшим по системе «гол+пас» в текущем сезоне чемпионата России, на счету нападающего 12 голов и восемь результативных передач на партнёров.

Тюкавин - воспитанник «Динамо», его контракт со столичным клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

28 апреля коллектив Лички на своём поле проведёт игру против «Зенита», начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.