Личка: «Оренбург» дал мне шанс проявить себя как тренер в России»

​Марцел Личка рассказал, что ему всегда приятно возвращаться в Оренбург, где он начал свою российскую карьеру.

- Мне всегда приятно приезжать в этот город, потому что «Оренбург» дал мне шанс проявить себя как тренер в России. Люди, которые работают в этом клубе, меня всегда поддерживали, - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Марцел Личка сейчас возглавляет московское «Динамо», до этого чешский специалист на протяжении трёх сезон тренировал «Оренбург».

24 апреля «бело-голубые» на выезде обыграли «Оренбург» со счётом 2:1. Неделей ранее динамоцы выиграли у «Оренбурга» в Кубке России со счётом 4:2.